Regionali: Bonaccini, “Alleanza Pd e M5S altrove? Pensiamo al Molise”

ISERNIA – “Fossi un molisano non penserei a cosa succede a livello nazionale. Come accadde 3 anni fa in Emilia Romagna chi andò a votare non pensò a cosa sarebbe accaduto a Roma, per questo ci votarono tanti dei Cinque Stelle che non erano con me in coalizione e anche gente di destra”.

Così, a Isernia, Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e presidente del Pd, ha risposto alla domanda se l’alleanza Pd e M5S, per le regionali del Molise, si possa replicare anche altrove. “Gli elettori in Emilia Romagna – ha proseguito Bonaccini – pensarono a cosa sarebbe successo a loro, al loro futuro, alle loro famiglie, alle loro imprese e, quindi, credo che i molisani debbano discutere di questo”.