Regionali, Cotugno: “Francesco Roberti sarà un ottimo presidente”

CAMPOBASSO – “Per anni ho avuto l’onore di servire le istituzioni: prima nel Comune dove sono nato e cresciuto, come Consigliere comunale e poi come Sindaco; poi, nella nostra amatissima Regione, come Presidente del Consiglio regionale e infine come Vice Presidente della Giunta regionale. Anni in cui ho avuto modo di conoscere a fondo il nostro territorio e la gente che lo abita: anni di incontri straordinari, di esperienze uniche, che hanno reso la mia vita un puzzle ricco e colorato. Ecco perché è con animo sereno, oggi, che saluto tutti e che dico: grazie!”. Così sui social l’ex vice governatore Vincenzo Cotugno.

“Grazie innanzitutto a mia moglie e a i miei figli per questi anni di rinunce, per essere stato sempre impegnato altrove – aggiunge – Grazie al Sen. Lotito, all’on. Tajani e a tutti i dirigenti di Forza Italia per la fiducia e la stima accordate e per aver percorso insieme un bel tratto di strada. Grazie ai miei collaboratori, tutti, per la determinazione e l’impegno profusi in questa straordinaria campagna: grazie ragazzi…siete stati voi la mia forza! E grazie alle migliaia di molisani che in questi anni mi hanno sempre sostenuto e anche ora hanno fatto sentire la loro voce. Sono certo che Francesco Roberti, cui mi legano affetto e stima, sarà un ottimo Presidente per la Regione Molise: a lui, e a tutti i Consiglieri neo eletti, il mio sincero augurio di buon lavoro!”, conclude.