Regionali, Cotugno ringrazia la Democrazia Cristiana per il sostegno

CAMPOBASSO – “Un grazie speciale alla Democrazia Cristiana storica per sostenermi in questa candidatura con Forza Italia alle prossime regionali. Grazie al coordinatore politico nazionale, Franco Ferrari, per essere venuto in Molise a sottolineare la vicinanza del Partito nazionale, unitamente alla Federazione degli Artigiani, a poche ore dalla fine della campagna elettorale. Auguri anche al neo coordinatore regionale Michele Pasquarosa che sono sicuro saprà strutture al meglio un movimento che continua ad avere il suo storico seguito!”.

Così il vice governatore uscente Vincenzo Cotugno, candidato alle prossime regionali nelle file del centrodestra a sostegno di Francesco Roberti.