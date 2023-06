Regionali Molise, Lallitto: “Sempre meno le donne in consiglio”

CASACALENDA – “La Regione Molise conferma quasi tutti i consiglieri uscenti in maggioranza. Evidentemente le responsabilità di ogni scelta dell’ultimo governo erano di Toma. Un grande in bocca al lupo a Francesco Roberti! Che possa dare un nuovo passo a questa regione scegliendo con coscienza la propria squadra. Buon lavoro ai consiglieri eletti con l’augurio che lavorino per il territorio ascoltando le esigenze dei Sindaci e programmando, finalmente, per un futuro possibile”.

Così sui social la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto (foto), che aggiunge: “Tasto dolentissimo: donne in Consiglio sempre meno. Stavolta solo 3/20. Una in maggioranza e due in minoranza. C’è evidente bisogno di persone capaci e credibili”.