Regionali Molise, probabile voto tra maggio e giugno

CAMPOBASSO – Il Molise è tra le quattro regioni che nel 2023 andranno alle urne per le elezioni Regionali (Molise, Lombardia, Lazio e Friuli). Al momento l’ipotesi più probabile è quella del voto tra maggio e giugno. E’ quanto riporta oggi l’Ansa Molise.

Se non ci sarà un provvedimento nazionale per stabilire un election day insieme alle amministrative, varranno infatti le norme locali secondo le quali le Regionali possono essere fissate dal presidente della Regione in una data che deve essere compresa tra i due mesi precedenti la scadenza della legislatura e i due mesi successivi. Considerato che nel 2018 si votò il 22 aprile, il termine ultimo per votare in Molise è metà giugno.