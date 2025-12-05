Presentato a Campobasso il Rendiconto Sociale INPS 2024: occupazione femminile bassa, imprenditoria vitale ma fragile

CAMPOBASSO – Il Rendiconto Sociale INPS 2024 per la provincia di Campobasso, presentato questa mattina alla presenza del presidente nazionale del Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS Roberto Ghiselli, ha evidenziato una persistente disparità di genere che rallenta lo sviluppo socio-economico del territorio.

I dati principali

Occupazione femminile nazionale: 52,5%, con un divario di 17,9 punti rispetto agli uomini.

52,5%, con un divario di 17,9 punti rispetto agli uomini. Nuove assunzioni: le donne rappresentano solo il 42,3%.

le donne rappresentano solo il 42,3%. Retribuzioni: stipendi medi inferiori del 20% rispetto agli uomini.

stipendi medi inferiori del 20% rispetto agli uomini. Molise e Campobasso: tasso di occupazione femminile tra i più bassi d’Italia.

Il tessuto imprenditoriale femminile

Nonostante le difficoltà, l’imprenditoria femminile mostra vitalità: nella provincia di Campobasso sono registrate 6.625 imprese femminili, pari a un tasso di femminilizzazione del 27,2%, il più alto d’Italia. Tuttavia, la maggior parte opera in settori a ridotta marginalità.

Le dichiarazioni di Irene Tartaglia

La direttrice di Confcommercio Molise e componente del Comitato provinciale INPS, Irene Tartaglia, ha sottolineato come la parità di genere sia ormai un fattore competitivo strategico:

Necessario rafforzare la struttura delle imprese femminili con formazione manageriale, upskilling digitale, welfare aziendale, certificazione della parità di genere e accesso al credito .

. Al Sud, 24 donne su 100 non possiedono un conto corrente, dato che amplifica il divario.

Fondamentale garantire l’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, per contrastare il dumping contrattuale che penalizza le lavoratrici.

Un appello condiviso

Il Rendiconto Sociale INPS è stato definito uno “strumento di responsabilità pubblica” utile a orientare le scelte strategiche. Tartaglia ha concluso con un appello: trasformare il diritto formale in diritto sostanziale, intervenendo non solo sul mercato del lavoro ma anche su quello educativo, culturale e sociale. La Strategia nazionale per la parità di genere 2021–2026 rappresenta un passo avanti, ma deve diventare un piano strutturale con il coinvolgimento di istituzioni, imprese, scuole e parti sociali.

“La parità di genere non è una battaglia femminile – ha ribadito – ma una leva di crescita per il territorio e un indicatore di maturità democratica del Paese”.