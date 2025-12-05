Presentato a Campobasso il Rendiconto Sociale INPS 2024: occupazione femminile bassa, imprenditoria vitale ma fragile
CAMPOBASSO – Il Rendiconto Sociale INPS 2024 per la provincia di Campobasso, presentato questa mattina alla presenza del presidente nazionale del Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS Roberto Ghiselli, ha evidenziato una persistente disparità di genere che rallenta lo sviluppo socio-economico del territorio.
I dati principali
- Occupazione femminile nazionale: 52,5%, con un divario di 17,9 punti rispetto agli uomini.
- Nuove assunzioni: le donne rappresentano solo il 42,3%.
- Retribuzioni: stipendi medi inferiori del 20% rispetto agli uomini.
- Molise e Campobasso: tasso di occupazione femminile tra i più bassi d’Italia.
Il tessuto imprenditoriale femminile
Nonostante le difficoltà, l’imprenditoria femminile mostra vitalità: nella provincia di Campobasso sono registrate 6.625 imprese femminili, pari a un tasso di femminilizzazione del 27,2%, il più alto d’Italia. Tuttavia, la maggior parte opera in settori a ridotta marginalità.
Le dichiarazioni di Irene Tartaglia
La direttrice di Confcommercio Molise e componente del Comitato provinciale INPS, Irene Tartaglia, ha sottolineato come la parità di genere sia ormai un fattore competitivo strategico:
- Necessario rafforzare la struttura delle imprese femminili con formazione manageriale, upskilling digitale, welfare aziendale, certificazione della parità di genere e accesso al credito.
- Al Sud, 24 donne su 100 non possiedono un conto corrente, dato che amplifica il divario.
- Fondamentale garantire l’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, per contrastare il dumping contrattuale che penalizza le lavoratrici.
Un appello condiviso
Il Rendiconto Sociale INPS è stato definito uno “strumento di responsabilità pubblica” utile a orientare le scelte strategiche. Tartaglia ha concluso con un appello: trasformare il diritto formale in diritto sostanziale, intervenendo non solo sul mercato del lavoro ma anche su quello educativo, culturale e sociale. La Strategia nazionale per la parità di genere 2021–2026 rappresenta un passo avanti, ma deve diventare un piano strutturale con il coinvolgimento di istituzioni, imprese, scuole e parti sociali.
“La parità di genere non è una battaglia femminile – ha ribadito – ma una leva di crescita per il territorio e un indicatore di maturità democratica del Paese”.