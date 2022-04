Rilancio economico e malaffare, Cgil: “L’Abruzzo e il Molise sempre meno isole felici”

CAMPOBASSO – Il segretario regionale della Cgil Abruzzo e Molise, Francesco Spina, commenta l’ultimo rapporto della Direzione Investigativa Antimafia che, pur riferendosi al primo semestre 2021, “fornisce molti elementi che confermano una situazione non tranquilla sulle infiltrazioni delle mafie e del malaffare nel tessuto economico dell’Abruzzo e del Molise”. Spina evidenzia che “fino a non molti anni fa, l’immagine relativamente tranquilla in queste due regioni ha trasmesso spesso l’impressione che ci trovassimo di fronte ad isole felici o poco pervase da fenomeni mafiosi. A torto si è sempre cercato di dire che tutto sommato i segnali e gli eventi, che pur ci sono stati, erano marginali rispetto al resto del Paese”.

E prosegue: “Temi come il riciclaggio e il reinvestimento in settori ad es. commerciali, immobiliari, del turismo o l’usura sono sempre più frequenti e preoccupanti. Insomma, l’analisi della Direzione Investigativa Antimafia mette in risalto come l’Abruzzo e il Molise, già in uno stato di preoccupante crisi economica, vivono ormai un crescendo di azioni e di infiltrazioni malavitose sempre più estese nel loro tessuto produttivo e sociale secondo le indagini e le inchieste. Un problema che con la pandemia si è acuito ancora di più, interessi che vanno dal turismo alla ristorazione, dal settore sanitario a quello dei rifiuti, dagli appalti e dall’energia, fino alla grande finanza”.

A tutto questo occorre aggiungere, secondo Spina, altri due fattori: “Il primo riguarda l’ulteriore crisi che si sta determinando per le famiglie e le imprese dovute all’aumento delle materie prime, dell’inflazione e del caro bollette che potrebbe ulteriormente far espandere gli interessi economici delle mafie, la seconda deriva dalle ingenti somme destinate agli appalti legati ai fondi Pnnr che saranno spesi. Occorre vigilare su possibili interessi delle mafie e soprattutto avere la capacità di cogliere le opportunità per tutti i territori, specie quelli delle aree interne, di programmare e spendere i finanziamenti europei creando occupazione e lavoro, affinché l’economia produttiva sana sia sostenuta e crei benessere sociale che contrasta il malaffare”.

Per il segretario regionale della Cgil Abruzzo e Molise “è alquanto paradossale il mancato utilizzo dei fondi che lo stesso Pnnr mette a disposizione sul reimpiego dei beni confiscati alle mafie. Tranne qualche rara eccezione, nelle nostre regioni il bando dedicato alla valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie, non ha trovato riscontro. L’Avviso dispone di una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per la realizzazione di progetti nelle otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), ma sono talmente poche le richieste che l’Agenzia per la Coesione territoriale ha prorogato i termini di scadenza, già previsti a febbraio, a fine marzo e poi di nuovo prorogati al prossimo 22 aprile. Eppure sono molteplici i beni confiscati tra Abruzzo e Molise”.

Spina conclude: “La legalità è un bene troppo prezioso che non possiamo perdere. Bisogna impegnarsi per battere i pericoli di infiltrazioni mafiose e di corruzione, serve che ci sia una idea complessiva di contrasto alla povertà e rilancio economico sociale delle nostre regioni. Se non saremo in grado di programmare, avere una visione di sviluppo, costruire un agire comune, per creare lavoro e bloccare da un lato la probabile desertificazione delle attività produttive e dall’altro lo spopolamento a partire dai giovani, anche tutte le risorse disponibili per i prossimi anni dalla programmazione ordinaria e straordinaria Europea, o non saranno spese o saranno investite con logiche vecchie e senza costrutto. Oggi più che mai c’è urgente bisogno di unire le forze istituzionali, del partenariato sociale e di tutti coloro che operano nel campo sociale per costruire certezze e non promesse a partire dal lavoro e dal rispetto della legalità”.