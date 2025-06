Rimossi 270 kg di plastica e rifiuti a Petacciato e Campomarino

Grande partecipazione nel weekend del 7 e 8 giugno alle iniziative Plastic Free per la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani

PETACCIATO – Anche il Molise ha dato il proprio contributo alla mobilitazione nazionale di Plastic Free Onlus, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e della Giornata Mondiale degli Oceani (8 giugno), con due appuntamenti che hanno coinvolto decine di volontari impegnati nella pulizia di spiagge e aree costiere.

Sabato 7 giugno a Petacciato (CB), 25 volontari hanno raccolto circa 100 kg di plastica e rifiuti, contribuendo alla salvaguardia del territorio. Domenica 8 giugno a Campomarino (CB), 12 partecipanti hanno raccolto altri 170 kg, restituendo decoro e bellezza a uno dei tratti di costa più frequentati della regione.

“Sono contento che, nonostante l’arrivo del caldo e dell’estate, i referenti e i volontari di Plastic Free Molise si siano ritrovati per fare del bene all’ambiente – dichiara Giuseppe Fabbiano, referente regionale Plastic Free –. Queste giornate dimostrano ancora una volta come l’impegno collettivo possa fare la differenza. Ma voglio approfittarne anche per fare un plauso ai Comuni che stanno affrontando il tema degli abbandoni con determinazione, investendo in strumenti concreti come videosorveglianza e fototrappole. Non basta la sola sensibilizzazione: servono anche strumenti efficaci per contrastare l’illegalità e responsabilizzare chi abbandona i rifiuti”.

Fabbiano cita il caso di Campomarino Lido come esempio di buona pratica: “Sono tanti i Comuni che stanno percorrendo questa strada, e crediamo sia un passaggio fondamentale per tutelare l’ambiente e valorizzare il nostro bellissimo territorio”.

La mobilitazione molisana si inserisce in un quadro più ampio di oltre 100 appuntamenti in tutta Italia organizzati da Plastic Free tra il 5 e l’8 giugno, con migliaia di volontari coinvolti. Un’azione collettiva per richiamare l’attenzione sui danni causati dalla plastica e sull’urgenza di cambiare abitudini e modelli di consumo.

Per continuare a partecipare alle attività Plastic Free e contribuire alla tutela dell’ambiente, basta visitare la pagina “Eventi” del sito www.plasticfreeonlus.it e iscriversi gratuitamente all’iniziativa più vicina.