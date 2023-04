Rinnovo della cariche sociali della Uilt Molise a Guardialfiera

La rassegna del teatro popolare, in pausa per i festeggiamenti di Pasqua, è ormai allo sprint finale con le ultime 4 date della prima edizione

CAMPOBASSO – Il giorno 4 aprile a Guardialfiera si è svolta l’assemblea straordinaria per il rinnovo cariche sociali della Uilt Molise (Unione Italiana Libero Teatro), che tanto si sta facendo apprezzare in questi mesi per l’organizzazione del primo festival del teatro popolare Jamme Bbelle, ovvero la rassegna itinerante che dallo scorso novembre coinvolge l’intera regione.

È stato rieletto presidente, all’unanimità, Nicolangelo Licursi e il nuovo esecutivo, che resterà in carica il prossimo quadriennio 2023/2027, è composto appunto dal riconfermato presidente, dalla vice Ermelinda Brienza Cappiello e dal segretario Antonio Macchiagodena. Eletti consiglieri con delega: Antonella Giordano, Giovanna Di Soccio, Giovanni Di Risio, Alessandro Iamartino.

“Ringrazio tutti per il sostegno – commenta Licursi – e ne approfitto per augurare una serena Pasqua ai tantissimi molisani che ci stanno seguendo in questa straordinaria avventura artistica, culturale e sociale che risponde al nome di Jamme Bbelle”.

“Sapevamo che il festival – prosegue – avrebbe funzionato, ma non ci aspettavamo di certo un successo di questa portata, per alcuni versi clamoroso e con sold out registrati praticamente ovunque. Siamo felici, dopo la pagina nera del Covid, di aver diffuso in questi mesi la voglia (altamente contagiosa) del teatro popolare, che porta nelle città molisane leggerezza, divertimento, curiosità e vita”.

“Ne approfitto anche per ringraziare – conclude Licursi – tutta la macchina organizzativa, tutti gli uomini e le donne che lavorano con passione per permettere la realizzazione di una manifestazione così lunga e complessa e che prevede ancora 4 importanti date fino alla serata conclusiva del 29 aprile a Larino”.