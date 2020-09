Ripartire con il Fundraising dopo l’emergenza, webinar online

Il CSV Molise organizza per giovedì 10 settembre alle ore 16 una lezione online con il docente universitario Valerio Melandri

REGIONE – In questo momento storico contrassegnato dall’emergenza coronavirus le associazioni di volontariato, come tutte le componenti della società, hanno iniziato un percorso di trasformazione necessario.

La loro importante funzione è emersa maggiormente nell’arco del periodo più delicato della pandemia, così come si è reso evidente il bisogno di un maggiore sviluppo di ogni organizzazione. E allora una chance per spronare questa crescita è sicuramente il Fundraising, metodo che non è una semplice raccolta di fondi utile all’autofinanziamento, ma che rappresenta una pratica desinata a stabilire legami e a rendere sempre più penetrante l’azione dei volontari. È su questo che verterà il prossimo webinar organizzato dal CSV Molise.

La lezione online si svolgerà giovedì 10 settembre dalle ore 16 alle 16.45 ed è rivolta a tutti gli operatori del Terzo Settore, in particolare a chi si occupa di direzione, comunicazione e raccolta fondi.

Per iscriversi basta cliccare sul seguente link e compilare il form: https://forms.gle/CQL7pzzvEtxGUHZt7

A relazionare sull’argomento sarà Valerio Melandri, pioniere dell’inserimento della disciplina ‘Fundraising’ nelle università italiane, professore di ‘Principi e Tecniche di Fundraising’, direttore del Master in Fundraising presso l’Università di Bologna e attualmente docente invitato presso la Columbia University di New York.

«Per affrontare il dopo-coronavirus e garantire la sostenibilità delle organizzazioni nel lungo periodo serve una soluzione strategica efficace da mettere subito in pratica – spiega il docente -. Voglio trasmettere il valore e il potere del fundraising in questa fase, in cui non si deve aver paura di chiedere. Il fundraising è fondamentale per la sopravvivenza delle diverse realtà e per rendere felici i donatori».

Con questo appuntamento si vuole dare agli operatori la possibilità di trovare le motivazioni per partire e ripartire anche tramite una raccolta fondi strutturata. Il professor Melandri è il fondatore del Festival del Fundraising che quest’anno si svolgerà online nei giorni 28, 29 e 30 settembre. Il CSV Molise regalerà due accessi gratuiti al festival ad altrettante associazioni. I vincitori saranno estratti a sorte tra tutti i partecipanti al webinar.

OBIETTIVI DEL WEBINAR