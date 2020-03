Rispetto delle misure anti coronavirus, il Molise è la seconda regione più virtuosa

CAMPOBASSO – Il Molise è la seconda regione italiana più virtuosa, e i suoi residenti sono i più ligi, nel rispetto delle misure del Dcpm per contrastare il contagio del Covid-19. Lo rileva uno studio condotto da LogoGrab. La classifica dei comportamenti più rispettosi e responsabili è guidata dal Friuli Venezia Giulia, seguito appunto dal Molise, e poi dall’Abruzzo, dalla Val D’Aosta e dalla Basilicata.

Secondo il rapporto – riportato sul blog di LogoGrab – il 26% degli italiani presenti su Instagram ha trascorso il tempo in spiaggia e il 17% era fuori, a dispetto del decreto “Resto a casa”, in parchi e giardini pubblici. Il 6%, infine, era in montagna. Tra quanti si trovavano all’aperto, il 7% praticava sport, il 16 passeggiava o faceva trekking, il 6% andava in bici o in moto, il 4% si dedicava allo shopping in gruppo.