Roccavivara, sospensione del flusso idrico del 13 agosto 2025

ROCCAVIVARA – La società Grim Scarl informa gli utenti residenti in Via Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, Via Principe Umberto, Via Indipendenza e zone limitrofe del Comune di Roccavivara, che a causa di una rottura improvvisa della condotta idrica, per lavori urgenti di riparazione, la Grim Scarl si vedrà costretta a sospendere il flusso idrico come di seguito descritto: dalle ore 07:30 fino a fine lavori del giorno 13.08.2025.
Pertanto, si invitano i gentili utenti residenti nella contrada suddetta ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
Eventuali modifiche agli orari indicati saranno comunicate tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Grim Scarl o mezzo stampa. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).
Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.