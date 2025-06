Rodolfo de Moulins, rievocazione storica a Bojano il 14 giugno

BOJANO – Nuova edizione di Rodolfo de Moulins, la rievocazione storica a Bojano dedicata al Conte di Bojano. Si svolgerà il prossimo 14 giugno a Civita Superiore e celebra da 20 anni le gesta della famiglia normanna che ha dato il nome e poi lo stemma, alla Regione Molise. Cortometraggi e documentari danno luogo ad una eccezionale esperienza conoscitiva al Borgo Medievale di Civita Superiore di Bojano dove esplode, senza equivoco, la peculiarità unica del carattere del Molise, la sua “cultura selvatica”, il desiderio di ‘turismo lento’ dei sentieri Micaelici, la voglia di viaggi in canoa, di trekking e di ciaspolate invernali. Il Borgo di Civita di Bojano rappresenta la storia dei Vichinghi diventati normanni, raccontati dal regista Micael Hirst nella celebre serie “Vikings”. Sono stati loro, i padri del Molise a partire dal 1142.

Il programma si apre alle 15:30 con l’escursione I sentieri dei normanni con partenza da piazza Roma dei sentieri dei normanni* – escursione ed attività esperienziali con guide GAEE FIPTES. Prenotazioni: Federico 350 080 0101 – Tiziana 328 141 0560.

Dalle ore 17:30 apertura del borgo medievale con giochi di ruolo all’apertura del borgo: scegli il tuo destino e calati in un nuovo mondo. Che tu sia un veterano o alla prima partita, il tavolo è pronto per te. Per riservarsi un tavolo da gioco Giulio 335 581 6282 – Mario 328 166 5194.

Dalle ore 18 dimostrazione di falconeria dove ammirare l’eleganza del volo e dell’arte millenaria. Ci sarà anche il palio della carriola, il tiro con l’arco, gli sbandieratori. Non mancheranno dunque spettacoli ma anche musica e cibo. Dalle ore 20:30 la rievocazione storia. Si consiglia un abbigliamento comodo e giacca per la serata.