‘Romagna mia’, a Mafalda serata con degustazione pietanze tipiche e raccolta fondi

MAFALDA – Una mano tesa che non è stata mai ritirata. È quella dei volontari del Molise verso l’Emilia Romagna, in particolare verso le tante persone rimaste senza casa a causa dell’alluvione. L’associazione di promozione sociale ‘Saperi e sapori’, in collaborazione con la Protezione civile e con gli ‘Amici della fisarmonica’ , ha organizzato ‘Romagna mia’, serata in favore delle popolazioni alluvionate che coniugherà socialità e beneficenza.

Sabato 1° luglio a Mafalda, in Piazza della Libertà dalle 21, i volontari distribuiranno un piatto di tagliatelle condite con il tipico ragù romagnolo e un bicchiere di Lambrusco. La serata sarà allietata dalla performance di sette musicisti che si esibiranno con organetti e fisarmoniche. Le offerte verranno devolute ai cittadini sfollati a causa dell’alluvione.

Nel 2016 ‘Saperi e sapori’ promosse una manifestazione analoga per raccogliere fondi in favore della popolazione di Amatrice colpita dal terremoto. “Fu un grande successo – ha spiegato il presidente Nicola Montano – e siamo certi che anche in questa occasione i cittadini risponderanno per sostenere una causa importante e cercare di alleviare la sofferenza dei nostri amici emiliano-romagnoli”.