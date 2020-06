Rovesci e manifestazioni temporalesche sul Molise: le previsioni

CAMPOBASSO – Annuvolamenti in ulteriore intensificazione nelle prossime ore su Marche, Abruzzo e Molise con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, sul Molise, in graduale miglioramento in serata e in nottata. Il miglioramento proseguirà nella giornata di venerdì, quando l’instabilità tenderà temporaneamente ad attenuarsi, ma si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto, alla base dei dati attuali, una nuova perturbazione è attesa nel fine settimana.

Dal pomeriggio-sera di sabato 13 giugno e nella giornata di domenica 14 giugno, una perturbazione provocherà un nuovo aumento dell’instabilità con formazioni temporalesche associate a rovesci, localmente di moderata intensità. Inoltre, osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, la nuvolosità e i fenomeni continueranno molto probabilmente anche nella giornata di lunedì 15 giugno.