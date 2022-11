RUNTS e bilancio: doppio appuntamento online con l’esperto

Il CSV Molise il 1° e 6 dicembre promuove due giornate formative online in materia fiscale e contabile a confronto con Paolo Duranti

REGIONE – Rendere più professionale il non profit. Questo è un adagio che ricorre in tutte le iniziative del CSV Molise e che, negli anni, si è tradotto in tanti corsi di formazione, destinati a rendere i volontari sempre più pronti a mettere in atto le proprie attività di riferimento, senza scopo di lucro. In questa ottica sono state pensate due giornate tese a fornire informazioni preziose a tutti i volontari che oggi sono alle prese con le novità della Riforma del Terzo Settore. RUNTS e bilancio sono i due temi al centro di altrettanti incontri in programma giovedì primo dicembre dalle ore 15 alle 17 e martedì 6 dicembre 2022 dalle 15 alle 18.

Nel primo appuntamento verranno illustrati i presupposti dell’obbligo di redazione del bilancio, la decorrenza dei nuovi obblighi, la struttura del rendiconto per cassa, le attività di interesse generale e di natura diversa e principali novità normative, i contributi associativi, la raccolta fondi, gli oneri e proventi figurativi, il nuovo modello rendiconto raccolta fondi e il bilancio sociale.

Nel secondo si parlerà dello stato dell’arte del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), con le ultime novità e delle modalità operative di iscrizione.

Per questo doppio incontro il CSV Molise si è avvalso della collaborazione di ConfiniOnline, organismo che dal 2004 svolge attività di formazione in favore delle organizzazioni non profit con l’obiettivo di diffondere, all’interno di questo settore, le conoscenze e le competenze manageriali e organizzative utili a sostenere i processi di cambiamento e migliorare la gestione.

I partecipanti interagiranno con Paolo Duranti, responsabile dell’Area Giuridico-Fiscale di ConfiniOnline, autore di numerose pubblicazioni in campo fiscale e contabile, collaboratore del Sole 24 Ore e Cesi Professionale. Spesso è relatore in convegni e opinionista in materia tributaria in trasmissioni radiofoniche nazionali. Formatore con esperienza pluridecennale, ha ottenuto incarichi di docenza in più Università italiane.