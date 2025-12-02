Dicembre 2025 in Molise: sagre, mercatini ed eventi a Duronia, Frosolone, Roccavivara e nelle cantine regionali

REGIONE – Il Molise si prepara a vivere un dicembre ricco di emozioni, tra sagre, mercatini, eventi culturali e degustazioni che celebrano il Natale e le tradizioni locali. Dai vicoli di Frosolone alle cantine regionali, passando per Roccavivara, il calendario offre esperienze autentiche per residenti e visitatori.

Sabato 6 Duronia ospita l’evento “La Notte di San Nicola… tra miracoli e leggende”. Nei vicoli del borgo si snoda un percorso enogastronomico che celebra la figura del santo protettore dei più deboli. Mercatini di artigianato, piatti tipici e racconti popolari rendono la serata un momento suggestivo di comunità e tradizione.

Sabato 6 e domenica 7 Frosolone accoglie la settima edizione dell’evento natalizio che trasforma il centro storico in un villaggio di festa. Tra mercatini di artigianato e degustazioni di prodotti locali, i visitatori potranno vivere un’atmosfera magica e pre-natalizia, tra luci, profumi e sapori autentici.

Sempre il 7 a Roccavivara torna la storica manifestazione “Panunto”, giunta alla ventitreesima edizione. Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, l’evento valorizza gli olii e i pani locali, con degustazioni e laboratori che raccontano il cuore agricolo del Molise.

Dal 1 al 24 dicembre 2025, il Movimento Turismo del Vino propone “Cantine Aperte a Natale”: un viaggio tra le cantine molisane con degustazioni, mercatini e shopping natalizio. Un’occasione per scoprire i vini del territorio in un contesto festivo e accogliente.

Non mancheranno sagre nei borghi molisani con protagonisti i prodotti tipici: formaggi e salumi locali, dolci natalizi tradizional, piatti tipici della vigilia. Vi invitiamo pertanto, a continuare a seguirci per scoprire altri appuntamenti e vivere la magia di questo mese ricco di emozioni.