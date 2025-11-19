REGIONE – Il Natale in Molise è un viaggio tra emozioni, tradizioni e atmosfere che sembrano sospese nel tempo. In questa terra di borghi antichi e paesaggi incontaminati, le feste non sono soltanto un calendario di eventi, ma diventano esperienze che uniscono comunità, memoria e magia. Passeggiare tra le strade illuminate, respirare il profumo delle castagne e del vin brulé, ascoltare i canti che risuonano nelle piazze: ogni dettaglio racconta la forza di una regione che custodisce con orgoglio le sue radici e le rinnova anno dopo anno.

A Larino (CB), il borgo antico si veste di luce con Magia di Luci, trasformando vicoli e piazze in un incanto che avvolge grandi e piccoli. È un invito a lasciarsi sorprendere dalla bellezza, a vivere la città come un presepe vivente, dove ogni scorcio diventa poesia.

Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe, un appuntamento che celebra l’arte e la spiritualità, con opere capaci di raccontare la nascita e la speranza attraverso materiali e stili diversi.

Duronia rinnova la suggestiva Notte di San Nicola, un evento che intreccia devozione e festa popolare, con atmosfere che riportano indietro nel tempo e rafforzano il senso di comunità.

A Capracotta, con Accende il Natale, le luci e le iniziative culturali scaldano il cuore del borgo, mentre ad Agnone torna la storica ’Ndocciata, patrimonio immateriale di grande fascino: le fiamme che attraversano la notte diventano simbolo di fede e di identità, un rito che emoziona e coinvolge.

Il Molise, con i suoi eventi natalizi, non offre soltanto spettacolo: regala emozioni autentiche, la possibilità di sentirsi parte di una tradizione viva e di un territorio che sa accogliere con calore. È un Natale che non si guarda soltanto, ma si vive intensamente, tra luci, fuoco e memoria. Di seguito tutti gli veventi che ci aspettano fino al giorno dell’Epifania, che, come per tradixione, “tutte le feste porterà via”.

Gli appuntamenti natalizi in Molise

