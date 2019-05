Samniun Race, “Corsa di fango” a Baranello: quando, come partecipare

Il 2 giugno dalle 9, nello scenario del Mulino Corona, presso il fiume Biferno, al via la manifestazione sportiva

BARANELLO – Per tutti gli appassionati di fitness e per tutti coloro ai quali interessa confrontarsi coi propri limiti meravigliosamente ricoperti di fango: anche il Molise avrà la sua corsa ad ostacoli spartana, si chiamerà “Samnium Race”!

La Mud Race o “Corsa di fango” nasce dallo sviluppo di protocolli di allenamento funzionali che derivano dall’esperienza militare americana rivisitata in chiave fitness. Un “Full Metal Jacket de noartri” insomma, in cui i partecipanti si spronano a vicenda circondati sui due lati del percorso dalle tifoserie di curiosi che si divertono a incitare i propri paladini sentendosi un po’ come il Sergente Maggiore Hartman.

L’idea di realizzare una mud race qui in Molise nasce spontanea se si riflette sull’evidenza che l’unica cosa che non ci manca sono estese porzioni di territorio verde e ospitale che non aspetta altro che di essere vissuto in qualunque modo sposi la green policy territoriale andando incontro ai gusti degli sportivi dei nostri tempi. Il progetto incrocia l’esperienza professionale di personal trainer specializzati in allenamenti funzionali, la conoscenza del territorio di guide ambientali molisane e la consulenza di tecnici progettisti per proporre un prodotto d’eccellenza intrigante e divertente per tutte le categorie di amanti dell’outdoor.

La località che ospiterà la prima edizione della Samnium Race 2019 si trova in agro di Baranello (Cb): 18 ostacoli distribuiti lungo un percorso di 8,5 km che metterà alla prova la forza fisica, psichica e mnemonica dei partecipanti con un approccio variegato agli esercizi che spingeranno il corpo all’estremo dei suoi potenziali sagittale, frontale e trasverso.

E allora tutti gli atleti, i curiosi, gli amanti dell’estremo che vogliono sperimentare un nuovo modo di fare fitness in natura, oppure una giornata in allegria, oppure l’ebbrezza di godersi una lunga doccia scrosta-fango senza sensi di colpa possono assaggiare un’anteprima della Samnium Race che si terrà domenica 2 Giungo 2019, in Loc. Coscia del Ponte a Baranello.

INFO E PRENOTAZIONE

Sarà una giornata ricca di eventi con un trekking iniziale, outdoors training, giochi di movimento e per concludere una ricca grigliata. Per info e prenotazione ai numeri 339.1962870 o 320.4813625 o scrivere una mail a samniumrace@gmail.com e cominciare a contare i giorni che mancano Settembre 2019.