SAN GIULIANO DI PUGLIA – Il fascino delle auto d’epoca incontra la bellezza autentica del Molise: domenica 7 settembre 2025, San Giuliano di Puglia ospiterà la seconda edizione di “A spasso con il tempo”, il raduno che celebra la passione per i motori vintage e la riscoperta dei borghi molisani. L’iniziativa, promossa dall’associazione Molise Vacanze e Natura ETS con il patrocinio del Comune e dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, si conferma come un appuntamento imperdibile per appassionati, curiosi e amanti del territorio.

Un programma che unisce tradizione, natura e convivialità

La giornata inizierà alle 8:15 con l’arrivo delle vetture e una colazione di benvenuto in piazza, seguita dalla benedizione degli equipaggi e dalla visita guidata al centro storico di San Giuliano di Puglia. Alle 11:00, i partecipanti si incammineranno lungo un percorso naturalistico che li condurrà all’Abbazia di Sant’Elena Imperatrice, dove ad attenderli ci saranno una visita guidata e un aperitivo tra storia e sapori locali.

Alle 12:15 sarà celebrata la Santa Messa in onore degli equipaggi, mentre il pranzo conviviale si terrà presso l’agriturismo Fonte Mazzocca di Casacalenda, tra piatti tipici, musica dal vivo e atmosfere genuine.

Il pomeriggio sarà dedicato alla consegna di prodotti locali offerti da Agricola Ceresetto, alle targhe ricordo e all’estrazione della lotteria, prima dei saluti finali e dell’arrivederci al 2026.

Programma

ore 8:15 arrivo delle auto d’epoca, saluto di benvenuto e colazione dei partecipanti

ore 9:15 benedizione delle auto e dei partecipanti in piazza a San Gluliano di Puglia (CB)

ore 9:30 visita guidata del centro storico sangiulianese

ore 11:00 passeggiando nella natura, arrivo all’abbazia di Sant Elena Imperatrice (visita guidata) con aperitivo per deliziare gusto e udito

ore 12:15 celebrazione Santa Messa in onore degli equipaggi automobilistici

ore 13:00 tra antichi sentieri…arrivo all’Agriturismo Fonte Mazzocca (Casacalenda)

ore 14:00 pranzo conviviale, tra note musicali e fragranze naturali

ore 17:00 consegna con prodotti tipici ” Agricola Ceresetto”

ore 17:30 consegna delle targhe ricordo ed estrazione della lotteria

ore 18:30 partenza: arrivederci al prossimo anno

Quote e informazioni

Immatricolazione auto: €10

Pranzo: €30

Info e prenotazioni: 335 6408980