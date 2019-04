Sanità: Conte, “Un Commissario in Molise per risolvere i problemi”

CAMPOBASSO – Il Presidente del Consiglio dei Ministro, Giuseppe Conte, ieri a Campobasso per verificare lo stato di avanzamento del Contratto istituzionale di sviluppo del Molise, in merito allo stato della sanità in Molise ha posto l’accento “sulla situazione molto complessa che si trascina da anni”, il Molise è in Piano di rientro dal 2007 ed è attualmente commissariato.

“Dobbiamo lavorare alla soluzione dei problemi – ha osservato il premier – abbiamo pensato che lo strumento del commissariamento potesse assicurare determinati risultati, qui c’è in gioco la salute dei cittadini ed è a quella che dobbiamo pensare. Tutti insieme dobbiamo lavorare per la soluzione dei problemi”.