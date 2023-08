Sanità, Roberti: “Il commissariamento non ha prodotto effetti”

CAMPOBASSO – Il commissariamento della sanità, in atto dal 2009, “non ha sicuramente determinato alcuna soluzione a favore dei molisani”, inoltre “il decreto Balduzzi ha avuto come conseguenza diretta l’impoverimento della risposta sanitaria”. Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, nel corso del suo intervento in consiglio regionale per illustrare le linee programmatiche di governo.

“La Regione – ha aggiunto – ha il dovere e la coscienza di difendere sempre gli interessi dei propri cittadini”. Per il governatore di centrodestra, dunque, “il superamento del commissariamento è l’azione prioritaria a cui mirare e lo faremo con l’aiuto del governo nazionale che ha dato la sua disponibilità”, con l’obiettivo di riportare i temi “della nostra sanità nelle sedi deputate e soprattutto in questa Aula”.