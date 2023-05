“Scatto per te”, 2° asta fotografica benefica a Campobasso

Domenica 14 marzo 2023 dalle ore 17 – Palazzo GIL – entrata via Gorizia a Campobasso Mostra delle opere all’asta presso le sale espositive dal 10 al 14 maggio 2023 10-13/17-20

CAMPOBASSO – Torna per il secondo anno consecutivo l’asta fotografica, promossa ed organizzata con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Molise cultura e quest’anno con la partecipazione dell’associazione culturale fotografica “Sei torri Tommaso Brasiliano”.

Anche quest’anno l’evento può contare sulla generosa collaborazione di fotografi – amatori e professionisti – locali ma anche nazionali e internazionali, che hanno donato i propri scatti per sostenere l’attività dell’Associazione Italiana Leucemia – sezione di Campobasso e Isernia, che da sempre si occupa di finanziare la ricerca su leucemia, linfomi e mielomi e di supportare concretamente le famiglie delle persone colpite da queste malattie, nelle spese che spesso affrontano in relazione non solo alle cure ma anche al contesto che viene a svilupparsi intorno alla malattia stessa.

Le opere, che verranno battute all’asta da Mino Pasqualone e Pasquale Arteritano, esattamente come accade in una vera e propria asta (i partecipanti saranno dotati di paletta di riconoscimento e facoltà di rialzo), sono firmate da diversi nomi in evidenza nel panorama fotografico italiano e straniere.

Un ringraziamento speciale ai 55 fotografi che hanno partecipato:

Arteritano Pasquale, Barbiero Nico, Bernardi Alessandro, Bernardo Alex, Bernardo Giuseppe, Bordoni Nadia, Brasiliano Carmine, Brunetti Beatrice, Brunetti Flavio, Corso Ilenia, Cristofaro Michela, Cutrone Luca, D’Agata Angelo, De Rensis Roberto, De Sio Donatella, Di Lauro Giovanna, di Niro Simone, DoctorSway, Donato Tommaso, Fidelbo Luca, Gallarati Giampaolo, Grassi Mauro, Greco Paolo Emilio, Iammarino Gabriele, Ioia Maurizio, Jeanven, Kickxiia, Laurelli Francesco, Libertucci Marco, Lombardi Antonio, Majcher Jan Giglio, Manidi Antonio, Marinaro Carmine, Marinelli Eliana, Marinelli Ilaria, Mastrolonardo Silvano, Mignogna Antonio, Montella Andrea, Muzio Lello, Palmieri Massimo, Pasquale Giuseppe, Pasqualone Mino, Perfetto Sarah Jane, Petti Raffaella, Piano Gianna, Ricciardi Cristiana, Ruggiero Costantino, Santone Mariarosaria, Santoro Tamara, Setaro Annarita, Siermond, Stabile Zaira, Tavone Mario, Terrigno Giuseppe, Viccaro Roberto.

Quest’anno l’evento si arricchisce grazie all’organizzazione di una mostra espositiva delle opere all’asta che si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2023 presso gli stessi locali espositivi della fondazione – ingresso via Gorizia dove terrà l’asta il 14 maggio.

Le opere saranno visionabili dunque nei giorni precedenti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

La serata del 14 maggio si svolgerà a partire dalle 17 e quest’anno sarà possibile acquistare le opere anche attraverso bonifico istantaneo e POS, per consentire agli acquirenti la detrazione fiscale prevista dalla normativa vigente sulle donazioni liberali in denaro.