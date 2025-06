‘Science for the Planet’, studiosi ed esperti all’Unimol: focus su cambiamenti climatici e disastri ambientali

CAMPOBASSO – Al via lunedì 23 giugno (alle ore 9.30) la seconda edizione del Congresso internazionale ‘Science for the Planet’, organizzato dal gruppo di Chimica analitica dell’Università del Molise. La tre giorni, in programma nella sede Unimol di Campobasso, si caratterizza per essere un’importante occasione di confronto scientifico e divulgativo su tematiche di rilevanza globale.

Un appuntamento di rilievo, dunque, per la comunità scientifica, nazionale e internazionale, che si propone di affrontare le principali sfide ambientali del nostro tempo, con un focus specifico sul cambiamento climatico e un’attenzione particolare ai suoi molteplici impatti nei disastri idrogeologici.

Una delle novità più significative di questa edizione è rappresentata dal suo approccio pluridisciplinare, con l’inserimento di sessioni interamente dedicate alle scienze sociali, “a conferma – spiegano dall’Ateneo – della crescente consapevolezza che la crisi climatica non è solo un problema ambientale, ma anche sociale e culturale”.