Sciopero nel trasporto urbano a Campobasso, 4 ore il 25 giugno

CAMPOBASSO – Le segreterie di Faisa-Cisal, Filt-Cgil Abruzzo Molise e Ugl Autoferro proclamano uno sciopero di 4 ore del trasporto urbano a Campobasso, previsto mercoledì 25 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. La decisione è maturata a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione tenutosi al Comune di Campobasso. Al centro della vertenza, la scelta unilaterale della società Autolinee Sati Spa di imporre agli autisti del servizio urbano il compito di effettuare personalmente il rifornimento degli autobus: mansione che, da oltre vent’anni, è affidata a personale specificamente incaricato.

“Tale attività è, infatti, regolata da accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali e la precedente azienda affidataria Seac, accordi che la Sati si era formalmente impegnata a rispettare – dichiarano i sindacati – al momento del subentro nella gestione del servizio. In particolare, l’art. 12 impone alla Sati, gestore attuale, il mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dalla Seac e l’art. 22 prevede sanzioni in caso di inadempienza. “Persistendo l’atteggiamento unilaterale della Sati – concludono le OoSs – non resta che la strada dello sciopero per tutelare la dignità e i diritti dei lavoratori”.