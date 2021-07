Scomparsa di Angela Fusco Perrella, i messaggi di cordoglio

ISERNIA – Il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, dopo aver appreso della scomparsa di Angela Fusco Perrella, esprime la propria vicinanza ai familiari e agli amici che hanno condiviso le sue passioni, i suoi ruoli politici e istituzionali.

“Apprendo con emozione e commozione la triste notizia della scomparsa di Angela Fusco Perrella, donna e politica di spessore, capace di farsi valere per il suo stile garbato ma determinato, e con un’attenzione alle tante piccole o grandi esigenze dei cittadini e dei territori, che ne hanno caratterizzato l’impegno nell’amministrazione della cosa pubblica. Ma, soprattutto, in un tempo in cui la coerenza in politica iniziava a diventare una virtù sempre meno comune. Angela ha saputo essere sempre dalla stessa parte, e sotto due punti di vista: sempre nel centrodestra e sempre al servizio dei semplici, dei deboli, dei cittadini. Ho avuto l’onore e il piacere, soprattutto negli ultimi anni, di confrontarmi spesso con lei sulle prospettive politiche e di sviluppo della nostra Regione. E ogni colloquio con lei era occasione di apprendimento e di crescita. Lascia un vuoto enorme nel mondo politico regionale, nelle Istituzioni che ha saputo rappresentare ai massimi livelli in epoca in cui non c’erano le quote rosa ma c’era solo la capacità di affermarsi, e, soprattutto, nei cittadini che l’hanno stimata e le hanno voluto bene. Ai suoi familiari giungano le mie più sentite condoglianze”.

Profondo cordoglio dalla Coordinatrice Regionale di FI, On. Annaelsa Tartaglione, per la scomparsa di Angiolina Fusco Perrella: “Donna forte e tenace, che ha saputo dare lustro al grande valore delle donne nelle istituzioni. Candidata ed eletta anche nel Popolo delle Libertà, ha rivestito il delicato ruolo di assessore regionale alle Politiche del lavoro e di presidente del Consiglio regionale del Molise, rappresentando un punto di riferimento per la politica regionale e un esempio di indiscussa capacitá amministrativa e politica. Ai familiari esprimo profondo cordoglio a nome di Forza Italia Molise”.

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’intera amministrazione comunale di Isernia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Angela Fusco Perrella, donna dalle indiscutibili qualità umane e figura di rilievo nella recente storia della Regione Molise, di cui è stata Consigliere, Assessore e Presidente del Consiglio. «La scomparsa di Angela Fusco Perrella amareggia tutti i molisani – è stato il commento del sindaco d’Apollonio –. Il suo impegno nella politica e la sua proficua attività in ambito soprattutto sociale l’hanno fatta unanimemente stimare come figura femminile di grande personalità e di riconosciute capacità. Con sincero dolore partecipo al lutto dei familiari e mi unisco alla tristezza di coloro che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato le straordinarie doti».