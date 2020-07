Scomparsa di Graziano D’Agostino, il cordoglio di Murazzo

CAMPOBASSO – “Siamo davvero tutti addolorati e sconvolti per la scomparsa prematura di Graziano D’Agostino Direttore della Confesercenti Molise. In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici. È una grave perdita per il Molise e per tutta la Confesercenti che ha perso un dirigente eccezionale, preparato e moderno, sempre vicino alle dinamiche del mondo del lavoro con una carica di entusiasmo, affetto e positività davvero straordinari. Nessuno di quelli che lo hanno conosciuto e stimato potrà mai dimenticare Graziano D’agostino e quello che ha fatto in tanti anni di attività”. Sono le parole di cordoglio di Stefano Murazzo.