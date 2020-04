Scongiurata la chiusura del reparto di Medicina dell’ospedale, la soddisfazione di Paglione

AGNONE – Dopo che è stata scongiurata la chiusura del reparto di Medicina dell’ospedale di Agnone gioisce il sindaco di un paese limitrofo, ossia Capracotta. Ecco, infatti, cosa afferma Candido Paglione:

“È sicuramente una bella notizia, dopo gli scenari apocalittici che si erano prefigurati nei giorni scorsi. Come cittadino dell’Alto Molise e come sindaco del comune di Capracotta ringrazio il dottor Giovanni Di Nucci per la sensibilità mostrata nel tornare in corsia; allo stesso modo ringrazio la direzione dell’Asrem per aver trovato la soluzione al problema. Mi auguro che da questo momento si possa cominciare a parlare di come riorganizzare concretamente i servizi per rendere pienamente esigibile il diritto alla salute anche alle nostre popolazioni. Siamo stanchi di lottare per difendere un diritto scritto in maniera chiara nella nostra carta costituzionale”.