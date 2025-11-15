Screening gratuiti per il diabete nelle farmacie del Molise

CAMPOBASSO – Da ieri, in occasione della Giornata mondiale del diabete, ha preso il via la campagna di screening gratuito per il diabete presso le farmacie aderenti del Molise. L’iniziativa rientra tra le attività di prevenzione e sensibilizzazione promosse dalla Struttura commissariale, Direzione generale per la Salute, Azienda sanitaria regionale e Federfarma con l’obiettivo di individuare precocemente la malattia ed evitare le complicanze. La campagna coinvolgerà la quasi totalità delle farmacie, comprese quelle rurali.

L’adesione è su base volontaria e gratuita. I cittadini potranno recarsi, a digiuno, presso la propria farmacia di fiducia fino al prossimo 30 novembre, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 9.30, muniti di tessera sanitaria, per sottoporsi al test glicemico. Le persone a rischio e/o con valori di glicemia superiori ai 126 mg/dL potranno accedere ai centri diabetici senza ricetta né prenotazione.