Scuola, Azzolina partecipa in Molise al Tavolo regionale per la ripresa di settembre

CAMPOBASSO – Come già annunciato, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sarà oggi (2 luglio) in Molise per partecipare al Tavolo regionale per la ripresa di settembre. La Ministra arriverà a Campobasso alle 9, presso la Sala Conferenze della Scuola Allievi Carabinieri, in Contrada Colle delle Api.

La Azzolina, poi, chiuderà la visita partecipando al Tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Nei prossimi giorni la Ministra proseguirà le visite nei territori per partecipare ai tavoli regionali.