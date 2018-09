Scuola di recitazione al Teatro Savoia di Campobasso

La compagnia stabile del Molise sabato 29 settembre con i suoi allievi in scena dalle 17:30. Tre spettacoli in programma: “Le favole di Esopo”, “Pinocchio”, “Sogno di una notte di mezza estate”

CAMPOBASSO – Dopo il grande successo di giugno degli spettacoli di fine anno accademico “MONOLOGUACHE3” e “GLI UCCELLI” degli allievi della scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise, questa volta, a calcare il palcoscenico del teatro Savoia, saranno gli allievi bambini delle sedi di Campobasso e Bojano e gli adolescenti di Campobasso.

L’appuntamento è per sabato 29 settembre dalle ore 17.30 presso il Teatro Savoia a Campobasso. I primi ad esibirsi saranno i bambini della sede di Campobasso con “LE FAVOLE DI ESOPO”, spettacolo divertente e dal forte risvolto educativo, per la regia di Daniela Gennarelli. Saranno raccontate, cantate, interpretate in vario modo, le favole e le morali del grande scrittore greco. In scena ci saranno i piccoli allievi: NICCOLÒ CUSANO, FRANCESCA D’AMELIO, GIOIA DI LISIO, ANDREA DI MURRO, GINEVRA GRASSO, SARA GUARINO, ILARIA MARCHETTI, ISABELLA MUCCINO, SOFIA PALLADINO, GIULIA PETTI, PAOLA VERGALITO.

A seguire, alle ore 18.30, sarà il turno dei piccoli allievi della sede di Bojano. Lo spettacolo che porteranno in scena sarà “PINOCCHIO” per la regia di Daniela Gennarelli. In questa rappresentazione verranno raccontate alcune delle avventure del ciocco di legno che diventerà bambino, con tutti personaggi che incontrerà: fa Fata turchina, Geppetto, Mastro Ciliegia, il Grillo parlante, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe… e saranno interpretati da: TERESA CAPPUSSI, NOEMI GRIFONE, FRANCESCO LOFRANCO, MATTEO LOFRANCO, ALESSIA NAPOLETANO, EVA ROMANO, NICCOLO’ SCALA, ANTONIO SISTO, MIRIAM SPINA.

Alle ore 20.00 sarà la volta degli adolescenti di Campobasso con lo spettacolo “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”, di William Shakespeare, per la regia di Rolando Giancola. La divertente commedia del bardo ci racconta di giovani che si ribellano alla volontà dei genitori, di amori non corrisposti, di inseguimenti, schermaglie amorose, di teatro nel teatro con attori cialtroni che allestiranno una comicissima tragedia,… e l’inevitabile lieto fine; il tutto in una atmosfera di sogno in cui il fantastico si intreccia al reale fino al punto in cui non si sa chi sogna chi.

Lo spettacolo vedrà protagonisti gli attori del corso adolescenti: LUCA UMBERTO BELNUDO, SERENA CEFARATTI, LORENZA D’ELISIIS, FABIANA DE LUCA, SARA DI BARTOLOMEO, GIORGIA DI DOMENICO, MARZIA FURLAN, LAURA GIANCOLA, IRMA PIA LA GUARDIA, MICHELANGELA MARINELLI, LORENZO MASTROGIUSEPPE, NATALIA TRIVISONNO, LUCA VALENTE, ALESSANDRO VALENTINI, GIOVANNI VERILE.

Tante le iniziative promosse dalla Compagnia Stabile del Molise, che con passione e determinazione porta avanti il suo lavoro capillare sul territorio molisano all’insegna dell’approfondimento e della divulgazione del teatro e del cinema. In attesa dei nuovi corsi di recitazione che partiranno in novembre, sarà possibile assistere al lavoro fatto dai giovanissimi allievi con passione e dedizione per la grande arte del teatro.

Posti limitati, è consigliata la prenotazione ai numeri 349.8779800 – 349.8740115.