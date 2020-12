Le scuole primarie di primo grado a Campobasso resteranno aperte

Il sindaco di Campobasso al lavoro per l’ordinanza (prevista per la prossime ore) che lascerà aperte le scuole primarie di primo grado in città

CAMPOBASSO – Dopo l’ultima ordinanza, la n. 51, emessa del Presidente della Regione Molise quest’oggi, per altro non condivisa preventivamente con i sindaci, Roberto Gravina, ha annunciato che verrà pubblicata, nelle prossime ore, un’ordinanza sindacale che ratificherà ufficialmente la prosecuzione delle attività in presenza per le scuole primarie di primo grado di Campobasso.

“Inoltre, – ha precisato il sindaco – visto il riferimento esplicito fatto nell’ordinanza del Presidente all’incremento dell’indice di contagio in regione, come certificato dal report n. 29 del Ministero della Salute aggiornato al 2 dicembre 2020, chiederò anche, al Dipartimento di Prevenzione di Asrem: un focus sulla situazione epidemiologica generale nella città di Campobasso alla data di oggi e riferita al periodo temporale intercorrente dal 29 novembre al 6 dicembre 2020; un report giornaliero della situazione epidemiologica cittadina e su quella riguardante la popolazione studentesca delle sole scuole dell’infanzia e delle primarie, tenendo conto del fatto che purtroppo Campobasso non è presente al tavolo dell’unità di crisi”.