Selvaggia Lucarelli ringrazia i molisani e promette: “Tornerò presto”

CAMPOBASSO – Dopo l’ottimo spot fatto alla nostra regione con il suo articolo pubblicato ieri su Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del Molise ringraziando i suoi abitanti per tutto il calore ricevuto.

Ecco cosa ha scritto la giornalista e blogger su Facebook: “Sono stata letteralmente sommersa dai messaggi di tanti molisani che mi hanno scritto per manifestarmi affetto e gratitudine per quello che ho scritto di questa splendida regione sul Fatto. Sono io che devo ringraziare voi e la vostra regione per aver reso migliore me e la mia estate. So che mi mancano ancora tanti pezzi da vedere, quindi dovrò tornare. Ed è la seconda promessa che vi faccio! A presto!”.

Intanto la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, ha commentato: “Spesso, il Mal di Molise ho incontrato… Grazie a Selvaggia Lucarelli per questo sensibile e vero spaccato della regione che Resiste”.