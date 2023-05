Senigallia – La Molisana Magnolia B: presentazione gara 2 finale playoff

Il gruppo si è allenato con l’head coach dell’A1 Mimmo Sabatelli per il contemporaneo impegno con l’under 15 di Dragonetto

CAMPOBASSO – L’opportunità di chiudere i conti e di conquistare un ulteriore titolo – il terzo – di una stagione sinora da incorniciare per il club rossoblù e per il suo vivaio. La Molisana Magnolia Campobasso si proietta su gara due della serie di finale playoff con la trasferta a Senigallia sul parquet delle marchigiane, forte del più ventisette (84-57) di sabato nel match d’apertura all’Arena.

ONE STEP FLOW – «Davanti a noi – spiega alla vigilia il coach delle campobassane Francesco Dragonetto – abbiamo la possibilità di chiudere i discorsi. Siamo ad un passo dal traguardo e vogliamo chiudere la serie a tutti gli effetti».

Impegnato in questi giorni a Roseto degli Abruzzi con la formazione under 15, il tecnico – se la squadra delle giovanissime proseguirà il suo percorso nella fase ad eliminazione diretta – non sarà col gruppo, ma a guidare la squadra ci sarà l’head coach della prima squadra di A1 Mimmo Sabatelli, che ha lavorato con le ragazze in questi giorni.

CRESCITA CONTINUA – Per le rossoblù, nelle Marche, ci sarà la possibilità di dar vita ad un ulteriore passo di un percorso di crescita di un cammino post-season che prosegue all’insegna di un’ascesa continua.

«Per applicazione e coesione questo gruppo ha dimostrato di cercarsi e di trovarsi bene assieme. In gara uno, in particolare, abbiamo dato modo di vedere che quando giochiamo, cresciamo di qualità e di convinzione nel poter fare belle prestazioni sempre di più. Con un successo le gare davanti a noi ed i giorni di competizione diminuirebbero, ma al di là di tutto sarà fondamentale non perdere la concentrazione».

A MEDIO TERMINE – In caso di successo, le magnolie si proietterebbero sul concentramento con i quintetti vincitori dei tornei di Sicilia (Viagrande) e Sardegna (Virtus Cagliari), passaggio intermedio che consentirà alla vincitrice di inserirsi nel concentramento numero quattro con Lazio (avversaria in semifinale), Campania e Toscana per uno spot del poker di salti in A2. Contemporaneamente – in considerazione di un team dal cuore under 17 – ci sarà spazio per l’interzona di Pontinia (dall’11 al 13 maggio).

«Avremo delle giornate intense e con il doppio impegno bisognerà essere abili a gestire le energie provando, su entrambi i fronti, ad andare avanti il più possibile, incastrando al meglio tutti gli impegni, così da dar vita ad un’ulteriore prova di maturità: quella cioè di sapere come affrontare le singole situazioni, riconoscendo caratteristiche e peculiarità al meglio».

SENIGALLIA NEL MIRINO – Prospettive che, ora come ora, devono lasciare necessariamente spazio all’attualità: ossia la sfida al Senigallia.

«Con certezza cercheranno di dare una soddisfazione al loro pubblico e di riportare la serie a gara tre. Come ho detto al loro coach Luconi, al termine di gara uno, loro hanno dato vita ad una gran bella pallacanestro. Senz’altro Duran Calvete è l’anima del loro gruppo, perché non solo riesce ad essere una realizzatrice importante, ma riesce anche a mettere in ritmo le compagne. In particolare, però, dovremo stare attenti anche a tutte le altre loro opzioni. Sarà perciò necessario affrontarle con attenzione per non dare loro la possibilità di fare il basket più congeniale alle proprie caratteristiche».

ULTERIORI PARTICOLARI – Con palla a due alle ore 21 del primo giovedì di maggio, la sfida a Senigallia per i #fiorellinidacciaio sarà dal fabrianese Francesco Beltrami e dal pesarese Alessandro Bastianelli. Il match, tra l’altro, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della società marchigiana.