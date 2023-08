Settembre a Borgotufi, albergo diffuso nel Molise più autentico

CASTEL DEL GIUDICE (IS) – Una rigenerante vacanza di settembre nel borgo simbolo della rinascita del Molise, immersi in un’atmosfera raffinata nel cuore della natura dell’Appennino. Le casette in pietra dell’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice, accolgono gli ospiti tra scorci panoramici e vie che portano i nomi delle mele antiche, camere e suite che un tempo erano stalle e fienili ed oggi sono perle di storia e di design, romantici soppalchi, travi in legno, e i servizi di livello, tra cui i piatti dei due ristoranti, il ristorante gourmet Mia e il Ristorante del Borgo, dove assaporare tutte le sfumature della cucina molisana, e il bellissimo centro benessere che si affaccia sui boschi e le montagne, dove provare trattamenti personalizzati.

Un borgo, ad un passo dall’Abruzzo, punto di partenza per esplorare il Molise più autentico, partecipando alle originali esperienze organizzate a Borgotufi, fra profumi, sapori, artigianato, storie antiche e uniche nel paese dell’agricoltura biologica e dello sviluppo sostenibile: dalle passeggiate nell’orto biologico con un esperto agronomo e nel Giardino delle Mele Antiche, dove scoprirne oltre 60 varietà recuperate, alle emozioni dell’apicoltura, dalla raccolta delle erbe spontanee da assaporare a tavola, alle passeggiate poetico-rurali sui pascoli della Transumanza, ai laboratori di scultura, le serate di osservazione astronomica sotto le stelle tra miti e leggende, le tante degustazioni e prodotti tipici da assaporare, come la birra agricola Malto Lento, prodotta a Castel del Giudice con orzo coltivato sul posto. E poi tour in e-bike lungo itinerari sempre diversi, come quelli che conducono alle Cascate del Verde di Borrello, alla Riserva MaB di Montedimezzo, fra le cime di Capracotta, e il rafting e canoa sul fiume Sangro.

Per tutto il mese di settembre, con l’offerta “Estate al Borgo”, 2 notti in camera Junior Suite Deluxe o Suite Deluxe, colazione con prodotti tipici e artigianali del territorio, il Day Spa Relax giornaliero della durata di 2 ore, un massaggio multisensoriale personalizzato con oli alle erbe dell’Appennino di 25 minuti a persona, tisane alle erbe dei prati alto molisani, è al prezzo di 438 euro a camera per 2 persone.

Per una vacanza rilassante, la proposta “Relax al Borgo” comprende il soggiorno di 2 notti in albergo diffuso, la colazione con prodotti tipici del territorio, il Day Spa Relax giornaliero della durata di 2 ore, un massaggio viso da 25 minuti a persona, un massaggio corpo con oli aromatizzati alle erbe della montagna molisana da 25 minuti a persona, tisane alle erbe dei prati alto molisani. Il prezzo dell’offertaè di 499 euro per 2 persone.

Per una vacanza breve, ma intensa, l’offerta “Un giorno al Borgo”, per soggiorni dalla domenica al giovedì, comprende: il soggiorno di 1 notte in tutte le tipologie di camere di Borgotufi, colazione con prodotti tipici e artigianali del territorio, lo sconto del 20% sulla cena al Ristorante del Borgo. Il prezzo è a partire da 149 euro a camera per 2 persone.

Coloro che sono alla ricerca di una vacanza romantica, con la proposta Mille e una Notte a Borgotufi vivono un’esperienza sognante: il soggiorno di 1 notte (in tutte le tipologie di camere), colazione con prodotti tipici e artigianali del territorio, il Day Spa Relax di 2 ore, un massaggio multisensoriale personalizzato con oli alle erbe dell’Appennino da 25′ a persona e lo sconto del 20% sulla cena al Ristorante del Borgo. L’offerta, valida dalla domenica al giovedì, a settembre è a partire da 229 a camera per 2 persone.