Settimana Santa 2024: le celebrazioni pasquali in Molise

I luoghi e gli orari per vivere il Santo Triduo insieme all’Arcivescovo S. Ecc. Mons. Biagio Colaianni, si parte dalla Domenica delle Palme

La Settimana Santa avrà inizio il 25 marzo 2024. Sarà per tutti i credenti un momento carico di meditazioni, di segni, di preghiera, di adorazione, di riti, tutti da vivere in memoria di quanto ha compiuto il Signore Gesù per la salvezza dell’Umanità. Sette giorni di cammino consapevole verso il grido di giubilo della Risurrezione, quando nella liturgia della notte di Pasqua risuonerà il grido: «Lumen Christi!», luce di Cristo!

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI – PRESIEDUTE DA MONS. BIAGIO COLAIANNI

Domenica 24 marzo

ore 9:30 Chiesa San Leonardo, la benedizione delle palme.

Insieme tutti in processione verso la Chiesa Santa Maria della Croce.

Mercoledì 27 marzo

ore 18:00 Santa Messa Crismale, Chiesa San Antonio di Padova.

Giovedì 28 marzo

ore 15:30 Messa in Coena Domini, in carcere.

ore 18:00 Messa in Coena Domini, Chiesa Santa Maria della Croce.

Venerdì 29 marzo

ore 15:30 Azione liturgica, Chiesa Santa Maria della Croce.

ore 18:00 Processione dedicata alla morte del Signore.

Sabato 30 marzo

Ore 19:30 Veglia Pasquale Chiesa, Chiesa Santa Maria della Croce.

Domenica 31 marzo

Ore 9:00 Messa pasquale, in carcere

Ore 11:30 Solenne pontificale, Chiesa Santa Maria della Croce