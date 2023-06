Settore vitivinicolo ‘aggredito’ da malattia fungina: Coldiretti, “È vera emergenza”

CAMPOBASSO – “Le recenti straordinarie precipitazioni hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere la qualità delle uve, con conseguenze disastrose sull’economia delle aziende vinicole della regione”. Ad intervenire nuovamente sul problema è la Coldiretti del Molise che ha raccolto le angosciate segnalazioni delle imprese vitivinicole che rischiano di vedere definitivamente compromessa la capacità produttiva dei vigneti e con essa la tenuta economica delle aziende e delle strutture cooperative che operano nel comparto.

La situazione di emergenza è tale da richiedere prontamente l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, oltre l’organizzazione di un tavolo d’emergenza tra la Regione Molise e il Masaf. Coldiretti sottolinea “la rilevanza che il settore vitivinicolo assume per l’economia regionale” e ritiene che le istituzioni debbano “intervenire al fine di individuare soluzioni immediate che vadano oltre lo stato di emergenza, prevedendo provvedimenti a carattere finanziario per consentire alle imprese di investire risorse in attività di profilassi utili a contrastare per quanto possibile l’attacco virulento causato dal patogeno fungino, garantendo la difesa e la ripresa dei nostri viticoltori”.

Coldiretti ha sollevato il problema anche a livello nazionale affinché si possano individuare, di concerto con la Regione, strategie efficaci per superare questa difficile fase e proteggere l’interesse dei produttori: “Va considerato che la viticoltura in Molise è al centro di una vera e propria “tempesta perfetta”; da un lato la fitopatia mai così aggressiva e dall’altro una situazione di mercato fortemente compromessa dalle ingenti giacenze di vino nelle cantine e soprattutto nelle cooperative. Non vorremmo che il combinarsi di tali emergenze, del tutto avulse dalla volontà e capacità imprenditoriale determini la definitiva destrutturazione del settore”.