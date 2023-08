Silvia Mezzanotte in concerto a Montefalcone nel Sannio

MONTEFALCONE NEL SANNIO – Silvia Mezzanotte, ex cantante dei Matia Bazar, torna a esibirsi in Molise: la nuova data nella nostra regione è in programma per domenica 27 agosto a Montefalcone nel Sannio dalle ore 21. La cantante bolognese si esibirà con Simone Sala al pianoforte nel recital “Per un’ora d’amore”.

“Simone – spiega la Mezzanotte – riesce sempre a portare la mia voce in luoghi incantevoli, che ispirano vibrazioni e sensazioni speciali. Perciò abbiamo accuratamente scelto, destrutturato e ricomposto per voce, pianoforte, basso e contrabbasso brani che raccontano l’amore in ogni sfaccettatura: dalle note di “No more I love you’s” di Annie Lennox, all’amore universale de “La Cura” di Battiato, per arrivare a quello rubato de “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, passando attraverso l’amore per la vita di “Beautiful that way” di Noa, fino a quello luminoso di Your love del Maestro Morricone nella versione di Dulce Pontes. Ovviamente non mancheranno alcuni brani del mio passato storico con i Matia Bazar, da ‘Brivido caldo’ a ‘Per un’ora d’amore’, brano che, per l’appunto, dà il titolo al nostro recital”.