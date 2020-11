Situazione sanitaria in Molise, l’appello dell’UGL Sanità Campobasso

Colacci (UGL Sanità Campobasso): “Il Molise arranca, non ha saputo prevedere e prevenire adeguatamente la seconda ondata”

CAMPOBASSO – Anche il Molise denuncia la drammatica situazione sul proprio territorio durante la seconda ondata del Covid-19. “I terribili numeri che arrivano in questi giorni dagli ospedali molisani – dichiara Giovanni Giordano Colacci, Segretario della UGL Sanità di Campobasso – potevano essere previsti. Non è possibile ricorrere costantemente a misure tampone. I mesi estivi dovevano servire per assumere personale, ampliare reparti, creare percorsi covid e percorsi covid free, rafforzare i servizi sul territorio per una diagnosi precoce e una dimissione veloce.

Ora invece ci troviamo completamente disarmati ad affrontare una situazione pandemica gravissima. Siamo soldati che combattono una guerra per la vita con armi che a volte non arrivano e se consegnate si dimostrano poco efficaci. I DPI scarseggiano, in alcune circostanze non sono adeguati.

Gli operatori della sanità sono sottoposti a turni massacranti per sopperire all’assenza dei colleghi in quarantena per positività al virus. In un momento in cui la priorità dovrebbe essere quella della gestione dell’emergenza il Molise arranca e mostra la sua inadeguatezza nella gestione della seconda ondata. Manca personale e la soluzione non può essere quella di chiedere professionisti in prestito a altre regioni pur di non assumerne di nuovo. Alla fine di questa pandemia il nostro sistema sanitario avrà bisogno di essere svecchiato, ampliato, rafforzato con rigore e correttezza”.