Small Talk riparte da Campobasso: presentazione della puntata 11

CAMPOBASSO – Torna per una puntata speciale Small Talk. Dopo il best of delle dieci puntate presentato nel settembre del 2023 alla Scuola del Cinema di Roma, il format di intrattenimento video, creato e prodotto dall’Associazione Culturale Calliope, che promuove il Molise e valorizza i suoi borghi e paesi, torna per una puntata numero 11 davvero speciale: la location stavolta è la città di Campobasso.

La presentazione della puntata si terrà lunedì’ 16 giugno 2025, alle ore 16:30, nella sala Alphaville del Centro Culturale Ex Onmi di Campobasso. Parteciperanno tra gli altri la sindaca Marialuisa Forte e l’assessore con delega alla Cultura Adele Fraracci.

Ancora una volta la collaborazione con Big Box Edizioni e Jackie Brown Events, ha messo in rete un mix di talenti molisani che spazieranno dalla musica alla danza, passando per altre forme artistiche.

La nuova puntata, promossa dal Comune di Campobasso e dall’Assessorato alla Cultura, sarà online sul canale ufficiale Youtube @SmalltalkMolise nella settimana in cui si celebrerà il Corpus Domini.

Nessun spoiler sulla partecipazione al nuovo episodio dedicato al capoluogo di regione, precisa lo speaker radiofonico e dj Charles Papa, ma assicura che ne vedremo delle belle.

“Small Talk culture in movimento torna a far parlare i luoghi del Molise, con arti che spaziano dalla musica alla poesia” ricorda Charles Papa. “È l’artista che esalta il luogo, immagini mai statiche e interviste dinamiche, tutto molto ritmato. Insomma, in pieno stile Small Talk”.