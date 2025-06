Campobasso previene, il bilancio della prima edizione

CAMPOBASSO – La prima edizione di Campobasso Previene si conclude con risultati estremamente positivi. L’iniziativa ha centrato l’obiettivo: portare la cultura della prevenzione tra la gente, che ha risposto con grande partecipazione.

L’assessore comunale alle Politiche sanitarie, Angelo Marcheggiani, ha espresso il suo sincero ringraziamento per il contributo offerto alla riuscita dell’evento, rivolgendo un pensiero speciale alla Croce Rossa Italiana, alla Scuola Edile del Molise, a Federfarma Molise, all’AIPD, all’AID, ai volontari che hanno prestato la loro preziosa opera, oltre che alla Direzione Generale della Regione Molise, alla Struttura Commissariale e all’Asrem.

Un bilancio positivo: quasi 2.000 prestazioni sanitarie effettuate Dal 12 al 15 giugno, in piazza Municipio a Campobasso, sono stati eseguiti 1.997 controlli, test e screening, con una significativa adesione della cittadinanza.

Gli esami più richiesti:

– 224 test di audiometria

– 186 controlli della vitamina D

– 180 emocromi

– 110 test PSA

– 424 controlli dei parametri vitali (glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca)

– 39 rilevazioni della saturazione

Grande attenzione è stata riservata alla prevenzione delle epatiti, con 282 test HCV effettuati, e alla dermatologia, con 63 visite specialistiche.

Nel settore degli screening oncologici:

– 161 kit distribuiti per il colon-retto

– 182 mammografie eseguite

– 132 PAP test effettuati

Durante l’evento si sono svolti numerosi seminari su temi chiave per la salute pubblica, suddivisi per giornata:

12 giugno – Prevenzione e ambiente

– Prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria

– Salute e sport: il ruolo delle palestre della salute

– Sicurezza sul lavoro: rischi nel settore edile

– Antibiotico resistenza e strategie di contrasto

– Impatti sanitari del cambiamento climatico

13 giugno – Sport, alimentazione e ambiente

– L’attività fisica come strumento di prevenzione

– Alimentazione e prevenzione oncologica

– Qualità dell’aria in Molise e salute

14 giugno – Registri sanitari e microplastiche

– Registri tumori Molise e loro importanza

– Impatti delle microplastiche sulla salute

15 giugno – Sostenibilità e salute

– Antibiotico resistenza e sorveglianza

– Biodiversità e salute in un’ottica One Health

– Sviluppo sostenibile come chiave per la salute del futuro

Accanto ai seminari, si sono svolti numerosi momenti di approfondimento:

– Promozione della donazione di sangue e midollo

– Seminario sul Fascicolo Sanitario Elettronico

– Sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili (MTS)

– Campagne informative sulla disostruzione pediatrica e il tabagismo

– Testimonianze di pazienti oncologici

Campobasso Previene si chiude con un bilancio positivo e la promessa di continuare a promuovere la cultura della prevenzione nelle prossime edizioni.