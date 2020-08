Sonika Poietika 2020 a Campobasso: il programma

Dal 2 al 5 settembre e il 10 ottobre la rassegna dedicata alle migliori espressioni della musica italiana: ecco quali saranno i protagonisti

CAMPOBASSO – “Il mondo non si guarda, si ode, e non si legge, si ascolta”. Udire e ascoltare il mondo: l’aforisma di Jacques Attali è il dovuto segno che traccia la direzione della seconda edizione di Sonika Poietika. Dopo la fitta sessione di dirette social del progetto Next StArt, che ha tenuto in piedi lo spirito di Poietika durante il difficile lockdown degli scorsi mesi, Sonika Poietika si presenta rinnovata – dal 2 al 5 settembre a Campobasso – e farà da ideale apripista alla VI Edizione di Poietika, che si terrà in ottobre con il tema La parola al Sud.

L’Edizione 2020 di Sonika Poietika esplora le migliori espressioni della musica italiana d’autore, ospitando due vincitori del Premio Tenco (Patrizia Laquidara e Cesare Basile) e tre finalisti dell’ultima edizione (Perturbazione, Maria Mazzotta e Liana Marino) insieme all’accordionist Pietro Roffi, che ha recentemente inciso la colonna sonora del Pinocchio di Matteo Garrone scritta da Dario Marianelli, candidata al David di Donatello. I quattro giorni saranno anche il palcoscenico per le cantautrici molisane Alessia D’Alessandro, Luci e la stessa Marino. In programma anche quattro presentazioni di libri (ingresso gratuito) che proporranno storie legate a miti indiscussi come Pino Daniele (Carmine Aymone) e anomali fenomeni musicali e mediatici come Liberato (Gianni Valentino), fino alla scoperta della musica migrante (Luca D’Ambrosio) e al racconto della difficile ma orgogliosa esperienza dell’amore saffico nel profondo Sud (Bianca Favale).

Il 10 ottobre, una sorta di prolungamento sonoro verso l’autunno, Campobasso ospiterà una star internazionale, straordinaria interprete della canzone portoghese nel mondo: Teresa Salgueiro, celebre voce dei Madredeus. Per lei sarà un sospiratissimo ritorno in Molise dopo 25 anni, quando suscitò emozione nel pubblico del Teatro Savoia con i brani della colonna sonora di Lisbon Story di Wim Wenders. I concerti di Sonika Poietika si svolgeranno nel rispetto della normativa sulla sicurezza Anticovid.

SONIKA POIETIKA – Palazzo Gil Campobasso

Mercoledì 2 settembre

Ore 19.30

Presentazione IO NON SONO LIBERATO

(Arcana, 2020),

di Gianni Valentino;

modera Donato Zoppo

Ore 21.00

PIETRO ROFFI

MARIA MAZZOTTA

in concerto

Giovedì 3 settembre

Ore 19.30

Presentazione IL POSTO DEI SANTI

(Scatole Parlanti, 2020),

di Bianca Favale;

modera Letizia Bognanni

Ore 21.00

ALESSIA D’ALESSANDRO

PATRIZIA LAQUIDARA

in concerto

Venerdì 4 settembre

Ore 19.30

Presentazione MUSICA MIGRANTE

(Arcana, 2020)

di Luca D’Ambrosio;

modera Donato Zoppo

Ore 21.00

LUCI

CESARE BASILE E I CAMINANTI

in concerto

Sabato 5 settembre

Ore 19.30

Presentazione

YES I KNOW… PINO DANIELE TRA PAZZIA E BLUES:

STORIA DI UN MASANIELLO NEWPOLITANO

(Hoepli, 2020)

di Carmine Aymone;

modera Donato Zoppo

Ore 21.00

LIANA MARINO

PERTURBAZIONE

in concerto

Sabato 10 ottobre

Teatro Savoia, Campobasso

TERESA SALGUEIRO

in concerto

Info: