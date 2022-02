Sospesa in via cautelare Virtus Aprilia – La Molisana Magnolia B

CAMPOBASSO – Il Covid-19 si fa sentire ancora una volta sul cammino in casa La Molisana Magnolia Campobasso. Il quintetto junior affidato a coach Franco Ghilardi ed impegnato nel girone A della serie B con team di Lazio, Umbria ed Abruzzo non giocherà il match del sabato pomeriggio contro la Virtus Aprilia. La gara è stata sospesa in via cautelare a causa di cinque positività all’interno del team pontino. Il comitato regionale laziale della Federbasket ora dovrà pronunciarsi in merito al recupero. Con certezza, ora, i #fiorellinidacciaio scenderanno in campo esclusivamente domani – domenica 20 febbraio – con palla a due alle ore 18 contro l’Élite Roma.