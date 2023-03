Le specialità molisane spopolano al Cibus 2023 di Parma

Folla nello stand molisano sin dall’apertura. Domani 30 marzo l’incontro con l’Università di Pollenzio, il programma

PARMA – Le specialità enogastroomiche del Molise spopolano al Cibus Connecting Italy inaugurato questa mattina a Parma. Una folla di visitatori, sin dall’apertura, si è riversata nello stand della Regione Molise curato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo presente con il Commissario straordinario Remo Di Giandomenico. Diversi gli imprenditori del settore dell’ospitalità e dell’enogastronomia molisana che hanno partecipato all’evento.

Due gli showcooking svoltisi nel corso della giornata scandita da degustazioni di salumi, formaggi, pane, pizza, tartufo, verdure, dolci, confetture.

Il primo ha visto la preparazione del “Piatto della Transumanza” con pane raffermo, erbe spontanee, legumi, salsiccia con olio extravergine di oliva accompagnato da Tintilia, il vitigno autoctono del Molise; il secondo nel pomeriggio con protagonista il tartufo.

Nella prima giornata del Salone del Food&Beverage, anche due workshop dedicati al Progetto Europeo “Innotourclust”. Il primo si è tenuto in mattinata, alle 11.30 con l’intervento dell’ex sindaco di San Giovanni Rotondo Costanzo Cascavilla ed il secondo nel pomeriggio.

L’interreg Innotourclust punta a migliorare la competitività e la cooperazione tra PMI del turismo d’Italia, Albania e Montenegro tramite la creazione e l’implementazione di cluster innovativo, accordi ed iniziative pilota, workshops per le Pmi del settore, digital lab a sostegno delle imprese. La giornata ha visto il pienone nello stand del Molise.

Programma di domani 30 marzo:

ore 10,00 Apertura stand con calice di benvenuto di fragole idroponiche del Consorzio Cibi Molisani

ore 10,30 Incontro collaborativo per la promozione della transumanza tra Abruzzo – Parco Gargano – Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo Molise – Termoli – Sottoscrizione patto

Ore 11,00 Incontro con l’Università di Pollenzio e degustazione per i partecipanti a base di tartufo, salumi, formaggi, olio extravergine di oliva, pane e altre specialità.

ore 12,00 showcooking

ore 13,00 degustazione salumi e formaggi con mozzarella fresca fatta in loco dei caseifici Pallotta e Ranallo

ore 14,00 preparazione e degustazione pasta di varie semole con pomodori idroponici

ore 15,00 si parla di idroponia con la degustazione di prodotti idroponici

ore 16,00 ultimo showcooking

ore 17,00 presentazioni di prodotti in esposizione

ore 18,00 saluto con dolci, colombe Gerry, spumante e vino.