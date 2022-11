“Spezza la Violenza” l’evento di sensibilizzazione a Campobasso

CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, il Centro Antiviolenza (CAV) regionale BeFree Molise e il Centro contro le discriminazioni Molise LGBT, la Cooperativa il Geco, l’Arcigay Molise, il Liceo Galanti, l’Istituto Pertini e con il patrocinio della Provincia di Campobasso, propone l’evento di sensibilizzazione e confronto contro la violenza di genere che si svolgerà il prossimo 25 novembre 2022, presso la Sala della Costituzione in Via Milano a Campobasso dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sancita dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite.

La manifestazione intende aprire un confronto tra istituzioni e nuove generazioni al fine di promuovere la prevenzione e l’eradicazione di tutte le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

Saranno presenti i referenti di entrambi i centri regionali, CAV e LGBT, oltre ai rappresentanti delle istituzioni che quotidianamente sono impegnate nell’opera di prevenzione e contrasto verso tutte le forme di violenza, e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.