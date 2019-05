Conte annuncia: “Stanziati 220 milioni di euro per il Cis Molise”

CAMPOBASSO – “Come promesso, con i Contratti istituzionali di sviluppo per il Sud stiamo procedendo spediti. Lo stanziamento, ad opera del ministro Lezzi, delle prime fondamentali risorse per il Cis per l’area di Foggia e per il Cis Molise rappresenta un decisivo passo avanti verso la definitiva approvazione della graduatoria dei progetti presentati. Stiamo parlando di risorse che serviranno, insieme alle altre che confluiranno successivamente, a far ripartire territori che presentano ancora tante difficoltà, centinaia di milioni di euro destinati allo sviluppo di intere regioni, al fine di recuperare quel gap infrastrutturale e socio-economico che si trascina da troppo tempo”.

Ne dà notizia, sulla sua pagina Facebook, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, annunciando che oggi si riunirà il Cipe per dare il via libera a questi stanziamenti, previsti dal Fondo sviluppo e coesione. “Entro fine mese, di intesa con tutti gli attori locali coinvolti, approveremo l’elenco definitivo dei progetti finanziati per la Capitanata – dice Conte – Confido di poter raggiungere lo stesso obiettivo per il Molise entro fine giugno”.

La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, ha previsto lo stanziamento di 280 milioni di euro per il Cis per l’area di Foggia e 220 milioni di euro per il Cis Molise.