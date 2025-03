Storia e volontariato si fondono nella mostra sulla Prima guerra mondiale del CSV Molise

CAMPOBASSO – Tutto pronto per un grande evento culturale che avrà il compito di raccontare un pezzo di storia importante dell’Europa, facendola scoprire ai giovani in modo accattivante e stimolando emozioni e riflessioni grazie a immagini e racconti di vita vera. Da giovedì 27 marzo a domenica 6 aprile nella Caserma ‘Generale Pepe’, in via Verdone 1 a Campobasso, sarà visitabile gratuitamente la mostra dal titolo ‘1914: Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale’, organizzata dal CSV Molise in collaborazione con l’Ufficio Affari Territoriali e presidiari Molise del Comando Esercito Abruzzo Molise e con il Liceo Classico Statale M. Pagano di Campobasso. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e del Comune di Campobasso.

EVENTO DI APERTURA

Giovedì 27 alle 10:30 è in programma il convegno inaugurale all’Auditorium del liceo Pagano di via Scardocchia, a Campobasso. Dopo i saluti istituzionali del presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, del Capo Ufficio ATP Tenente Colonnello Nicola Piscicelli, della sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, della dirigente dell’USR Molise Maria Chimisso e del dirigente scolastico del liceo Classico Antonello Venditti, si darà il via ai lavori, moderati dalla docente Unimol Fulvia Ciliberto. Interverranno il professore dell’Ateneo molisano Giovanni Cerchia, lo storico Antonio Salvatore e il curatore della mostra Antonio Besana.

L’esposisizione è composta da pannelli illustrativi con documenti, lettere e immagini e da materiale originale della Prima guerra mondiale proveniente dal Museo Internazionale delle Guerre Mondiali (M.I.G.M.) di Rocchetta a Volturno, cimeli che aggiungono all’evento un ulteriore contenuto storico. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni al volontariato, facendo in modo che conoscano e approfondiscano temi storici che ritornano tremendamente attuali con i numerosi conflitti in corso in questa epoca. Le ragazze e i ragazzi del Liceo Classico del capoluogo, formati dal curatore Antonio Besana e dalla docente Dora Iafanti, vestiranno i panni delle guide e condurranno i visitatori lungo un percorso ad alto impatto emozionale.

GIORNI E ORARI

La mostra, con ingresso gratuito, sarà visitabile dal 27 marzo al 6 aprile nella Caserma ‘Generale Pepe’ (ex Distretto Militare) del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, in via Verdone 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16. Nei giorni prefestivi e festivi è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni di visite guidate telefonare al numero 392-8749655. Oppure scrivere a: infoeventicb@gmail.com.