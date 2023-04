Studenti architetti-ingegneri dell’Università di Trento in viaggio studio ad Agnone

AGNONE – Dal 15 al 18 aprile venti studenti architetti-ingegneri dell’Università di Trento saranno in viaggio studio ad Agnone per individuare soluzioni di urbanistica ecologica e per proporre nuove idee per i beni artistici e la tradizione. Il paesaggio del Molise, interessato dalla ricerca in corso “Agnone Art Farm”, prende come modello Agnone, centro ricco di storia e arte, riconoscendo nel suo tessuto urbano l’attualità della tematica del “Riabitare le aree interne”. La proposta prevede strategie urbanistiche innovative sul ripensare e sensibilizzare le collettività locali valorizzandone il potenziale ecologico e artistico.

Si tratta di un progetto complesso che guarda ai nodi della città tra moderno e centro storico, ipotesi di sistemazione degli spazi pubblici lungo il Corso principale, delle aree intorno ai monumenti, fino ai Belvedere. Domenica 16 aprile alle ore 16, presso la sala consiliare, è previsto un confronto con amministratori e cittadini sui lavori in corso. L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione della Società Scientifica Riagita.