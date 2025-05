Lavori alla fontana di Piazza Sant’Antonio: alcune precisazioni

TERMOLI – In merito all’Intervento di ripristino ed ottimizzazione degli impianti della fontana di Piazza Sant’Antonio, con una nota il dirigente del Settore III “Gestione del territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Produttive”, ing. Gianfranco Bove, ha inviato una nota alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, al Responsabile della Gestione Operativa di Acea Molise e per conoscenza al Sindaco Nicola Balice per precisare quanto segue:

“Si comunica che l’intervento previsto sulla fontana di Piazza Sant’Antonio riguarderà, solo ed esclusivamente, la parte impiantistica e non interesserà in alcun modo, l’aspetto esteriore della stessa opera. In particolare, è stata incaricata Acea Molise, che detiene ogni responsabilità sulle lavorazioni commissionate, di installare nel pozzetto esistente esterno alla vasca un dispositivo di ricircolo dell’acqua e di liberare gli ugelli della fontana dagli accumuli di calcare, formatisi nel tempo”