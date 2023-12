Successo per la ‘Ndocciata, il bilancio di Saia

AGNONE – “Prima di ogni considerazione sull’edizione della ‘Ndocciata appena conclusa, sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento. Grazie ai portatori delle ‘Ndocce, veri protagonisti della sfilata, e ai gruppi che l’hanno magistralmente guidata. Un grazie ai volontari, a tutta l’Amministrazione comunale, alle associazioni e alle forze dell’ordine per il prezioso lavoro di squadra”. Così sui social il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

“Grazie – aggiunge – a Chiara Gamberale per la commozione e la bellezza delle parole spese al Ministro Sangiuliano per averci onorato della sua presenza. Ringrazio inoltre i tanti sindaci intervenuti, che hanno portato tutti insieme il logo della candidatura di Agnone a Capitale Italiana della Cultura 2026, in un simbolico corteo di unità. Questa è stata un’edizione da record, ci auguriamo sia di buon auspicio per la sfida che ci attende”.

Poi il primo cittadino conclude: “La strada tracciata da Agnone è quella giusta: grazie a una programmazione unitaria e una visione di rigenerazione del territorio possiamo scrivere gloriose pagine nel presente che guardano con fiducia al futuro. Gioiamo insieme per questo successo, perché é di tutti. Questa é una notte magica: per la ‘Ndocciata, per Agnone, per il Molise, per tutti quelli che amano la nostra terra e lottano per essa”.